LeBron James, compleanno da record: festeggia con 1000 partite consecutive in doppia cifra

31 Dicembre 2020 12:48

LeBron James festeggia il 36° compleanno firmando un record pazzesco: il ‘Re’ tocca le 1000 partite consecutive in doppia cifra

Gli aggettivi per descriverlo sono finiti già da tempo, ma LeBron James continua a ritoccare i propri record in una carriera a dir poco stellare. L’ultimo primato, il numero 23 dei Lakers ha deciso di concederselo come regalo per il suo 36° compleanno, anno in cui, è doveroso sottolinearlo, molti colleghi di alto livello sarebbero in età e prestazioni da farewell tour. Non ‘The Chosen One’. Nella gara della notte contro i San Antonio Spurs, vinta 107-121, LeBron James ha firmato 26 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, raggiungedo le 1000 partite consecutive in doppia cifra.

Al termine della gara, LBJ si è espresso così: “cerco di prepararmi ad essere il migliore in ogni partita. E se gioco so che devo fare quello che serve per aiutare la mia squadra a vincere. Sono stato fortunato per il fatto di essere riuscito a farlo per la maggior parte della mia carriera. Ringrazio i coach e le squadre che ho avuto per avermi permesso di essere me stesso e dare il mio contributo. Non ho mai messo un limite all’evoluzione del mio gioco. Potrò giocare più senza palla ora con Dennis e Marc. Mi sento bene come quando avevo 29 anni. Voglio continuare a spingere”.