Le Ricette di StrettoWeb – Torta salata con broccoli pancetta e alici

4 Dicembre 2020 11:10

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della torta salata con broccoli pancetta e alici

La torta salata con broccoli pancetta e alici racchiude il gusto acceso dei prodotti calabresi: la bontà dei broccoli locali, il sapore delle alici, la consistenza della pancetta e l’inevitabile peperoncino sono contenuti in questa sfoglia croccante e facile da realizzare.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 50 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia

1 Kg di broccoli calabresi

75 gr. di pancetta a dadini

7/8 filetti di alici

1 spicchio d’aglio

Olio, sale e peperoncino

Preparazione

Lavate i broccoli e puliteli. In una padella fate sciogliere con poco olio 3 o 4 filetti di alici, aggiungete l’aglio, il peperoncino ed i broccoli. Fateli cuocere col coperchio, e aggiungendo poca acqua, per circa 10 minuti. Aggiungete un pizzico di sale e fateli raffreddare. In un’altra padella fate saltare i cubetti di pancetta senza olio finchè non saranno croccanti ed uniteli ai broccoli. Stendete la pasta sfoglia e bucherellatela con la forchetta, versate il composto di broccoli in modo uniforme ed infornate a 180 gradi per 35 minuti. A cottura ultimata decorate la torta salata con riccioli di filetti di alici.

Conservazione

Questa sfoglia si consuma al momento e si conserva per 1 o 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

I broccoli, ortaggi perfetti per piatti nutrienti e gustosi, hanno infinite qualità nutrizionali, un alto potere antiossidante e sono ipocalorici ed energizzanti. I broccoli “ffucati” calabresi, cucinati in padella ben coperti ed a fuoco basso con olio, aglio e peperoncino, sono un contorno nutriente che si accosta perfettamente a secondi di carne o salsiccia. Il mix saporito di questa torta salata comprende anche le alici: poco costose e da sempre presenti nella cucina calabrese, sono ricche di proteine dall’alto valore biologico, vitamine, minerali e acidi grassi omega-3 utili al cuore. La pancetta completa il piatto offrendogli una nota gustosa e croccante.

Il consiglio della zia

Una torta salata altrettanto buona si realizza con broccoli, prosciutto cotto e scamorza affumicata.