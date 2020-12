Le Ricette di StrettoWeb – Riso al forno ai quattro formaggi e zucca

10 Dicembre 2020 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del riso al forno ai quattro formaggi e zucca

Una vera esplosione di sapore questo riso ai quattro formaggi e zucca in cui la dolcezza di questo ortaggio è smorzata dal gusto acceso del gorgonzola. Il ripieno morbido dei formaggi e la gratinatura croccante rendono ricco e goloso questo piatto autunnale.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

250 gr. di riso arborio

400 gr. di zucca

100 gr. di gorgonzola

80 gr. di provolone

80 gr. di scamorza affumicata

50 gr. di parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

Rosmarino

Olio, sale e pepe

Preparazione

Lessate il riso in acqua leggermente salata e scolatelo al dente. Fate rosolare la zucca tagliata a cubetti con aglio, olio e rosmarino e schiacciatela con la forchetta. Adesso condite il riso con questo composto di zucca, tagliate a tocchetti i formaggi ed uniteli al riso, tenendone alcuni da parte. Ungete una teglia e versate il riso uniformandolo con un cucchiaio. Aggiungete sopra i cubetti di formaggio rimasti da parte, il parmigiano grattugiato, il rosmarino, un pizzico di sale e di pepe ed infornate per 20 minuti a 180 gradi. Servite il riso al forno caldo.

Conservazione

Questo piatto si conserva in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Ortaggi preziosi perché poveri di calorie ma ricchi di beta-carotene e di minerali come calcio, potassio e magnesio, le zucche erano anticamente utilizzate come contenitori per il latte e i cereali o anche come ciotole e piatti. Originarie del Messico o dell’Asia, la loro polpa si presta ad una grande varietà di preparazioni sia dolci che salate come il nostro riso al forno, un appetitoso piatto unico. In Calabria la zucca in agrodolce, che viene fritta e poi condita con una salsa squisita, è una ricetta della tradizione contadina.

Il consiglio della zia

Se volete arricchire questo riso al forno aggiungete cubetti di prosciutto cotto o crudo.