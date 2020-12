Le Ricette di StrettoWeb – Pere al forno con gorgonzola e noci

30 Dicembre 2020 11:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle pere al forno con gorgonzola e noci

Antipasto o dessert non importa, queste pere al forno con gorgonzola e noci sono un accostamento perfetto di ingredienti che offre un gusto intenso e particolare. Il sapore acceso del gorgonzola è, infatti, addolcito dalle pere e dal miele e reso croccante dai gherigli di noce.

Difficoltà: facilissima

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

3 pere abate

150 gr. di gorgonzola piccante

1 manciata di noci

Miele

Burro

2 rametti di timo

Preparazione

Lavate le pere, tagliatele a metà ed eliminate il torsolo. Sciogliete il burro e spennellatelo sulla polpa delle pere. Cuocetele a 180 gradi per circa 15 minuti, sfornatele e conditele con gorgonzola, noci, un filo di miele ed i rametti di timo.

Conservazione

Le pere con gorgonzola e noci si gustano subito!

Curiosità e benefici di questo piatto

Pere, gorgonzola e noci, un abbinamento azzeccato per dar vita a molti piatti squisiti come torte salate, risotti cremosi o primi di pasta. Facili e pronte in pochi minuti, queste pere al forno regalano un contrasto di sapori eccezionale in cui le noci, che danno croccantezza a molti piatti, sono i frutti autunnali più preziosi presenti sulle nostre montagne, una miniera di vitamine, minerali ed acidi grassi essenziali.

Il consiglio della zia

Potete farcire le pere con altri formaggi come il taleggio o la fontina.