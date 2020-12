Le Ricette di StrettoWeb – Minestra di verza con fagioli pancetta e peperoncino

16 Dicembre 2020 11:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della minestra di verza con fagioli pancetta e peperoncino

Una minestra invernale dalle origini povere, questa, nutriente e pronta in poco tempo. L’accostamento perfetto di due alimenti dal gusto intenso, la verza e la pancetta, rende questo piatto particolarmente gustoso.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 Kg di verza

100 gr. di pancetta

350 gr. di fagioli borlotti

Peperoncino fresco

Aglio

Sale e olio

Preparazione

Pulite la verza e tagliatela a listarelle. Fatela sbollentare per 5 minuti in abbondante acqua salata e scolatela. Fate rosolare la pancetta con olio ed uno spicchio d’aglio in una pentola dai bordi alti. Aggiungete anche il peperoncino, i fagioli precotti ed un mestolo di acqua calda per 5 minuti. Adesso unite la verza ed altra acqua, salate e fate cuocere per 10 minuti circa.

Conservazione

La minestra di verza si gusta al momento e si conserva per 1 o 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Ottimo piatto unico, questa minestra di verza con fagioli pancetta e peperoncino vede protagonista questo ortaggio autunnale ricco di vitamina C, sali minerali e con un forte potere antiossidante. I borlotti, nutrienti e proteici, la pancetta e l’irrinunciabile peperoncino si accostano alla verza in modo speciale. La verza con salsiccia piccante è un altro gustoso piatto della tradizione calabrese.

Il consiglio della zia

I crostini di pane tostato accompagnano perfettamente la minestra.