L’Automobile Club Reggio Calabria tra ACI Storico e promozione del territorio

21 Dicembre 2020 10:42

ACI Storico nasce nel 2013 con lo scopo di promuovere, proteggere e sviluppare in modo equilibrato e compatibile con l’ambiente il settore del motorismo storico, importantissimo dal punto di vista della storia e della cultura automobilistica del nostro Paese. ACI Storico che da sempre volge la sua azione per la salvaguardia del patrimonio automobilistico italiano negli ultimi anni ha ottenuto importanti risultati in tale materia, uno fra tutti l’accoglimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle istanze di ACI e ACI Storico per la conservazione dei documenti originali di circolazione e di proprietà dei veicoli storici con almeno 30 anni di età, che è stato possibile conservare dopo l’adozione (dal 1° giugno 2020) del “Documento Unico” per i trasferimenti di proprietà. Un ulteriore importante successo riguarda la possibilità di conservazione dei documenti originali indipendentemente dal fatto che i veicoli in questione siano associati o iscritti ad alcun Club o Registro ed in possesso di un Certificato di Rilevanza Storica. Il Club ACI Storico attraverso l’azione dell’Automobile Club di Reggio Calabria ha promosso il motorismo d’epoca nella nostra realtà eventi e manifestazioni anche di rilevanza internazionale: da ricordare i successi della manifestazione Anni di Storia sullo Stretto tenutasi nel 2017 e la Tappa straordinaria del Raid dell’Etna 2019 che, per la prima volta, ha portato la manifestazione sul territorio reggino come simboli di gemellaggio, non solo sportivo, tra le due Regioni. ACI storico ha nella propria mission anche quella di valorizzare il territorio locale e promuovere lo sport tutto. Espressione di questo impegno è stata la partecipazione attiva dell’Automobile Club di Reggio Calabria, a iniziative organizzate dal CONI come l’evento Sport, periferie e borghi svoltosi a Gerace (RC) nel 2017. ACI, ACI Storico e AC Reggio Calabria hanno in programma per il prossimo anno, nel quale si ricorreranno anche i 95 anni dalla nascita del sodalizio reggino, importanti eventi e manifestazioni sul nostro territorio. “ACI storico – dichiara il Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria Giuseppe Martorano – è e continuerà ad essere il ritrovo degli appassionati e collezionisti: una realtà dove tutti possono condividere le proprie esperienze e coltivare la loro grande passione”.