La denuncia del Comitato Messina Nord: “crollo del marciapiede a Torre Faro”

16 Dicembre 2020 14:01

Il Comitato Messina Nord: “era il 7 dicembre quando abbiamo chiesto un’intervento di messa in sicurezza della strada e del marciapiede ubicato in via Circuito a Torre Faro”

“Era il 7 dicembre quando abbiamo chiesto un’intervento di messa in sicurezza della strada e del marciapiede ubicato in via Circuito a Torre Faro. Il marciapiede purtroppo nella nottata è caduto forse questi 11 giorni di tempo si poteva far qualcosa per evitare il crollo oggi Speriamo che la strada non si prenda di invidia del marciapiede e decide anche lei di crollare”. E’ quanto afferma il Comitato Messina Nord. “Noi ci rivediamo sempre la stessa domanda perché Ricordarsi del villaggio di Torre Faro solo nei mesi estivi oggi ci poniamo un’altra domanda perché attendere il crollo e non intervenire immediatamente per evitare queste di spiacevoli sorprese. A questo punto ci chiediamo dove sono i consiglieri è il presidente della sesta circoscrizione per caso hanno già fatto sentire la loro voce urlante nel palazzo comunale forse no”, conclude la nota.