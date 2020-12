Kraft donerà un pranzo di Natale: a Catanzaro riceveranno questo dono circa 70 famiglie

21 Dicembre 2020 13:09

Nasce il movimento Nofilter Filter: a Natale basta una instagram story per fare del bene, a Catanzaro riceveranno questo dono circa 70 famiglie

In questo anno carico di incertezza, il noto marchio di maionese Kraft e L’Albero della Vita Cooperativa Sociale vogliono essere ancora più vicini alle famiglie italiane regalando alle persone che vivono in situazioni di fragilità l’esperienza di un Natale autentico e il più possibile vicino alla normalità. Tutti possono diventare protagonisti di questa grandissima maratona di solidarietà che punta su un solo concetto: dare valore e riscoprire la bellezza e l’autenticità dei piccoli momenti quotidiani vissuti insieme, in famiglia, apprezzandoli così come sono. Soprattutto a Natale e soprattutto in questo 2020 che ci ha riportato ad una vita più semplice, fatta di piccoli momenti quotidiani di cui abbiamo riscoperto il valore. Per questo, Kraft lancia su Instagram uno speciale filtro da utilizzare nelle proprie stories, il “NoFilter Filter”: il primo filtro Instagram che non modifica assolutamente nulla e che è pensato proprio per condividere contenuti imperfetti e autentici, senza i consueti foto-ritocchi che spopolano sui social network. Questi mesi segnati dalla pandemia ci hanno insegnato che sono i gesti autentici a fare la differenza! E sarà proprio la semplicità di condividere contenuti senza filtri e con le imperfezioni che caratterizzano la quotidianità di tutti, a regalare un momento di gioia autentica alle persone più bisognose. Infatti, per ogni Instagram story condivisa utilizzando il “NoFilter Filter”, Kraft si impegna a donare un pranzo natalizio a una famiglia in difficoltà. È così che ogni momento autentico genererà un altro piccolo momento di gioia per una delle famiglie sostenute da L’Albero Della Vita Cooperativa Sociale – innescando un vero e proprio movimento di solidarietà! Coloro che lo vorranno, potranno poi contribuire anche con una donazione per supportare ulteriormente il movimento e regalare un Natale ancora più speciale alle famiglie beneficiarie.

Secondo gli ultimi dati Istat[1], le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 6,4%. A queste si aggiungono quelle che sono state colpite quest’anno dalla crisi economica legata a quella sanitaria, come dimostra l’aumento del numero di famiglie sostenute da L’Albero della Vita Cooperativa Sociale durante la prima ondata della pandemia. A tante di loro è possibile regalare un’occasione di serenità durante le feste grazie a un piccolo gesto. Per questa iniziativa natalizia Kraft rinnova la partnership con la Onlus e a Catanzaro circa 70 famiglie riceveranno in dono un pranzo di Natale. “Passare un momento di gioia a Natale deve essere un diritto per tutti. In questo anno particolare dove molte famiglie saranno lontane, vogliamo far sì che la nostra filosofia “Insieme c’è più gusto” si trasformi in una maratona di solidarietà rivolta a tutte quelle persone che vivono in una situazione di difficoltà a causa della pandemia in corso. Siamo felici di avere ancora una volta al nostro fianco l’Albero della Vita Cooperativa Sociale perché con il suo impegno ci permetterà di raggiungere direttamente tante famiglie bisognose dando loro l’opportunità di vivere un momento di serenità autentica” – spiega Felipe Della Negra, Managing Director Kraft Heinz Italia. “Siamo davvero felici che anche quest’anno Kraft voglia donare un Natale speciale alle famiglie in difficoltà” – sottolinea Giuseppe Di Rienzo, Presidente de L’Albero della Vita Cooperativa Sociale. “Insieme porteremo il sorriso a tanti bambini che vivono in povertà e che hanno bisogno, soprattutto in questo periodo dell’anno, di momenti di gioia e calore familiare, momenti ‘autentici’ in cui essere solo bambini. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, molti hanno perso il lavoro che, anche se precario, consentiva di condurre una vita dignitosa. Si sono trovati a condividere spazi abitativi non adeguati alla didattica a distanza e la loro condizione in generale è peggiorata. Con il programma ‘Varcare la Soglia’ affrontiamo ogni giorno l’emergenza povertà e accompagniamo le famiglie fragili verso un futuro migliore.”

[1] Le statistiche dell’Istat sulla povertà: periodo di riferimento anno 2019 – data di pubblicazione 16 giugno 2020.