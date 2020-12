Juventus, ridotta la squalifica di Alvaro Morata: lo spagnolo ci sarà contro il Genoa

11 Dicembre 2020 17:26

Ridotta la squalifica di Alvaro Morata da due a una sola giornata: l’attacca della Juventus sarà in campo contro il Genoa

Archiviato il passaggio del turno in Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e incassa subito una buona notizia: Alvaro Morata sarà a disposizione per la partita contro il Genoa. L’attaccante spagnolo infatti era stato squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato nel finale del derby contro il Torino. Il motivo? Una frase di troppo rivolta all’indirizzo dell’arbitro che gli ha sventolato il rosso diretto in faccia. La Juventus ha ritenuto eccessiva la squalifica per due turni ed ha fatto ricorso, vincendolo: oggi infatti il Tribunale d’Appello della FIGC ha ridotto la squalifica ad una giornata ed Alvaro Morata potrà già essere in campo contro il Genoa nel weekend.