Juventus, sfottò social al Barcellona dopo la vittoria con 2 gol di Cristiano Ronaldo: “vi abbiamo portato il GOAT”

9 Dicembre 2020 12:09

Lo scorso 29 ottobre, all’indomani della vittoria maturata per 0-2 all’Allianz Stadium di Torino, il Barcellona derise la Juventus sui social con questa frase: “siamo felici che abbiate potuto vedere il GOAT in azione sul vostro terreno di gioco“. La parola ‘GOAT‘ (Greatest Of All Time, il migliore di sempre), era riferita a Leo Messi e al gol siglato nel finale contro la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo, assente nella gara d’andata a causa del Coronavirus. La Juventus ha incassato la frecciatina, rimandando il discorso al ritorno in Catalogna con ironia, esprimendo la volontà di portare con sè il vero ‘dizionario’ nel quale cercare la parola GOAT. Ieri sera i bianconeri hanno sbancato il Camp Nou con un netto 0-3 con doppietta di Cristiano Ronaldo che ha brillato davanti ad un Messi triste ed in ombra. Nel day after è toccato quindi alla Juventus divertirsi sui social: “abbiamo mantenuto la parola. Ve l’abbiamo portato“.