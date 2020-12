Nuove grane per la Juventus: Nedved e Paratici multati e inibiti per offese all’arbitro

8 Dicembre 2020 17:03

Pavel Nedved e Fabio Paratici multati ed inibiti: i due dirigenti della Juventus puniti per aver rivolto offese all’arbitro Orsato

Nello stadio vuoto si sente tutto, anche e soprattutto le offese che arrivano da bordocampo o dalle tribune. Per questo motivo Pavel Nedved e Fabio Paratici sono stati multati e sospesi a causa della espressioni ingiuriose rivolte verso il direttore di gara Orsato durante la gara Juventus-Torino.

Nedved è stato inibito a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Juventus in ambito federale fino al 21 dicembre e multato di 10.000 euro per aver “reiteramente – secondo quanto scritto nel referto dal giudice Mastrandrea – al 35° del secondo tempo per alcuni minuti rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti direttamente sul campo dal direttore di gara“. Per il ds Paratici, inibizione fino al 14 dicembre ma senza multa “per avere nel corso del secondo tempo rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara espressioni irriguardose“.