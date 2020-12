Juventus, la gaffe è clamorosa: il dettaglio sulla maglia di Federico Bernardeschi non passa inosservato [FOTO]

3 Dicembre 2020 18:33

Gaffe clamorosa per la Juventus nella sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev: Federico Bernardeschi entra con una maglia vecchia

Con i social di mezzo è difficile che qualcosa non venga notato e immediatamente diventi virale. Ai tifosi più attenti che ieri hanno assistito alla gara fra Juventus e Dinamo Kiev non è sfuggito infatti un particolare dettaglio riguardante Federico Bernardeschi, una vera e propria gaffe a tinte bianconere. Il calciatore, entrato nel secondo tempo, indossava una maglia vecchia! Lo si nota dalla scritta ‘grazie’ ricamata sul petto, utilizzata durante le fasi finali della scorsa Champions League per omaggiare lo sforzo di tutte quelle persone alle prese con le difficoltà del lockdown dovuto al Coronavirus.