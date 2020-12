Juventus-Fiorentina, la singolare iniziativa dei postini di Firenze: niente posta nelle vie… bianconere!

22 Dicembre 2020 17:31

Juventus-Fiorentina, i postini di Firenze danno vita ad un’iniziativa piuttosto singolare: niente poste nelle vie con richiami al mondo bianconero

Juventus-Fiorentina è una delle partite più sentite della stagione. Nonostante non sia un vero e proprio derby, la rivalità fra le due squadre è molto forte e affonda le proprie radici nel passato. Tanti i calciatori che hanno cambiato maglia, passando ad una delle due squadre: il ‘tradimento’ più grave è stato senza dubbio quello di Roberto Baggio, la miccia che fece scattare la scintilla dell’odio sportivo della Viola nei confronti della ‘Vecchia Signora’.

Questa sera la storia si ripete e nonostante si giochi a Torino e senza pubblico, la gara non sarà assolutamente meno accesa. Lo si può intuire dalla singolare iniziativa adottata dai postini di Firenze che, per un giorno, hanno annunciato la sospensione dei servizi postali presso le vie della città che ricordano personaggi del mondo juventino. Su Instagram il comunicato nel quale si legge: “in vista della partita di stasera, per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via Boninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari), Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo. Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA”.