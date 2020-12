Cuadrado e McKennie sono… gemelli?! La Juventus ironizza: “che nome gli diamo?”

14 Dicembre 2020 14:52

Juan Cuadrado e Weston McKennie si somigliano parecchio: i social hanno già ribattezzato i due calciatori della Juventus come ‘gemelli’

Sarà capitato un po’ a tutti i telespettatori di confondere Cuadrado e McKennie durante una partita della Juventus. I due calciatori bianconeri, rispettivamente terzino e centrocampista, hanno in effetti una capigliatura e dei tratti somatici simili che, visti da un’inquadratura televisiva non proprio ravvicinata posso trarre in inganno. Fra i vari commenti social in molti hanno ironizzato sulla somiglianza fra Cuadrado e McKennie, al punto che gli stessi calciatori su Instagram si definiscono gemelli. Dopo l’1-3 contro il Genoa, Cuadrado ha postato una foto su Instagram insieme al compagno americano, scrivendo nella didascalia: “3 punti importanti grazie a Dio. Grande partita gemello McKennie”. Anche la Juventus ha voluto ironizzare sulla faccenda tirando in ballo i tifosi: “gemelli. Come li volete chiamare? McCuadra o Cuadrennie?”.