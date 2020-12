Juventus-Atalanta, clamoroso Papu Gomez: le telecamere lo pizzicano mentre canta l’inno bianconero [VIDEO]

16 Dicembre 2020 19:36

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Atalanta, Papu Gomez è stato pizzicato a cantare l’inno bianconero. Indizio di mercato?

Poco prima dell’inizio di Juventus-Atalanta è avvenuto un episodio davvero singolare che ha visto come protagonista Papu Gomez. L’argentino, escluso da Gasperini dopo il caos degli ultimi giorni, nei quali ha praticamente rotto con la società parlando apertamente di un suo imminente addio dopo del quale i tifosi ‘sapranno la verità’, si è accomodato in panchina canticchiando… l’inno della Juventus. Inquadrato dalle telecamere, il labiale del calciatore argentino è piuttosto chiaro: “Juve, storia di un grande amore!“. Il dettaglio non è sfuggito ai tifosi sui social che adesso si chiedono se l’inno bianconero sia così orecchiabile o se si tratti di un possibile indizio di mercato.