Juventus, Agnelli elogia Dybala: “sarà il capitano del futuro. Rinnovo? Ha un’offerta degna dei 20 migliori al mondo”

14 Dicembre 2020 20:10

Andrea Agnelli elogia il talento di Dybala e fa il punto sulla questione rinnovo: la ‘Joya’ ha un’offerta che lo pone fra i 20 top del mondo

Dopo aver ricevuto il premio come ‘miglior presidente d’Europa’ alla cerimonia Golden Boy, Andrea Agnelli ha parlato della sua Juventus e si è concentrato sulla figura di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, dopo un recente periodo di appannamento, è tornato al gol contro il Genoa, il segnale di ripresa che i tifosi bianconeri stavano aspettando.

Agnelli non ha mai dubitato del talento di Dybala ed ha parlato di lui come il futuro capitano bianconero, degno di un’offerta di rinnovo contrattuale che lo pone fra i 20 migliori al mondo: “la notizia positiva è il ritorno al gol, ha avuto un periodo difficile dopo il Coronavirus e ha avuto una lenta ripresa. Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve, è ricambiato. Vediamo ieri, oggi e domani un Paulo capitano di questa squadra. Già ora la fascia, spesso, ce l’ha al braccio. Ha già ricevuto un’offerta che lo pone tra i 20 più pagati in Europa ed è un’ottima base, quindi il suo amore è ricambiato sia sentimentalmente che con una forte riconoscenza. L’offerta sa di averla, aspettiamo serenamente una risposta. Ne aspettiamo anche una in campo, la sua ambizione è quella di arrivare tra i primi cinque al mondo, e vogliamo supportarlo. Lui oggi non lo è e questo lo sa“.