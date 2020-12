Julian Nagelsmann, l’allenatore… canterino: “mi piacciono gli inni delle squadre, so cantare quello della Juventus”

12 Dicembre 2020 19:29

Julian Nagelsmann confessa una strana passione per gli inni delle squadre: l’allenatore del Lipsia ama cantare l’inno della Juventus e del Real Madrid

Julian Nagelsmann, giovane allenatore del Lipsia, è considerato un vero e proprio prodigio, ma probabilmente in pochi erano a conoscenza della sua passione per il… canto. Il manager tedesco ha raccontato a ‘Goal’ di avere sviluppato un certo interesse per gli inni delle squadre di calcio, arrivando anche ad impararne alcuni, più o meno, a memoria come quelli del Real Madrid e della Juventus. Nel corso dell’intervista Julian Nagelsmann ha raccontato che: “prima delle partite ascolto sempre l’inno della squadra avversaria. Ora sto ascoltando quello del Werder Brema. Devo dire che mi piacciono molto quelli di Real Madrid e Juventus. Se so cantarli? In teoria dovrei, anche se non in perfetto italiano o spagnolo“.