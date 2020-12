Jack Grealish, i calzettoni abbassati e la superstizione: altro che George Best, tutta colpa della… lavatrice!

29 Dicembre 2020 11:44

Jack Grealish racconta un simpatico aneddoto sui propri calzettoni: l’ala inglese li porta sempre abbassati a causa di una particolare superstizione

Anche il mondo del calcio e i suoi protagonisti hanno le rispettive scaramanzie e superstizioni. Ne dà un simpatico esempio Jack Grealish, talento dell’Aston Villa e della Nazionale inglese. L’ala sinistra classe 1995 è solito indossare i calzettoni in maniera alquanto particolare: i suoi sembrano più calzini, in quanto restano sempre abbassati, superano appena la caviglia e non coprono nemmeno i parastinchi. Intervistato ai microfoni di ‘Birmingham Live’, Jack Grealish ha raccontato un simpatico aneddoto a proposito di questa sua scelta di look alquanto singolare: “in tanti hanno accostato i miei calzettoni abbassati o semplicemente più corti del normale allo stile di George Best. Ma onestamente non è lui il motivo per cui li indosso così. A dire la verità tutto è iniziato un anno fa. Una volta feci un lavaggio e quando le cose si asciugarono i calzettoni si erano ristretti. Ovviamente i calzettoni dovrebbero stare sopra ai polpacci però quella stagione ho fatto davvero tanto bene giocando così e allora decisi di non cambiare. È una superstizione che ho deciso di fare per tutta la vita e continuerò così. Alcuni arbitri hanno provato a dirmi che è pericoloso, ma io rimarrò così”.