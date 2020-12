Coronavirus: da domani l’Italia torna arancione. Ecco cosa cambia

27 Dicembre 2020 14:38

Coronavirus: da lunedì tutta l’Italia cambierà di nuovo colore, il 28, 29 e 30 dicembre da rossa diventerà arancione

Da domani, dopo le Vigilia, Natale e Santo Stefano, tutta l’Italia da “rossa” diventerà “arancione”. Da domani quindi cambiano le regole da seguire: ci si potrà spostare liberamente all’interno dei Comuni fra le 5 e le 22; sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, pure in un Comune diverso dal proprio ma sempre e solo all’interno della stessa Regione. I negozi saranno aperti, tranne bar e ristoranti che resteranno chiusi. Saranno possibili il servizio di asporto, dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio. Consentito anche andare in chiesa e assistere alle funzioni religiose, come pure sono consentire le passeggiate e le attività motorie, sempre dalle 5 alle 22.