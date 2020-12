Istituto Comprensivo di Lipari, Floridia racconta agli studenti il valore della democrazia

21 Dicembre 2020 09:29

Istituto Comprensivo di Lipari, la sen. Barbara Floridia racconta agli studenti il valore della democrazia e cosa significa operare nelle Istituzioni

“Nei giorni scorsi ho avuto l’opportunità di partecipare al progetto ‘Una senatrice a scuola’ organizzato dall’Istituto Comprensivo di Lipari nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, per parlare agli studenti delle classi seconde e terze di scuola seconda e far vivere ai ragazzi l’esperienza di essere cittadini dentro le Istituzioni. Ho raccontato in videocall il percorso che mi ha portato al Senato della Repubblica ed il lavoro che quotidianamente mi tiene impegnata in Commissione, in Aula e sul mio territorio di appartenenza. Inoltre, ho spiegato come ‘le parole sono le armi della democrazia’. Tengo molto a questa frase che rivolgo sempre ai ragazzi, invitandoli a studiare con passione e in profondità, per imparare ad affrontare un mondo in continua evoluzione: solo se si conoscono le parole giuste si è in grado di argomentare al meglio una questione. La Democrazia è un dibattito equilibrato in cui ogni rappresentante del popolo, rimanendo sempre coerente con sé stesso, può esprimere la propria opinione e trovare soluzioni comuni. Ringrazio il dirigente scolastico dell’I.C. di Lipari, il prof. Candia e la prof.ssa Pennisi referente del progetto, per questa costruttiva occasione di confronto con gli studenti. Specie in questo momento così delicato dovuto alla pandemia, è fondamentale trovare occasioni nuove di dialogo per stare comunque vicino ai nostri ragazzi per stimolarli e coinvolgerli in progetti come questo, perché loro rappresentano il futuro del nostro Paese”, così in una nota la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).