25 Dicembre 2020 16:24

In mattinata la temperatura ha raggiunto i 24 gradi

Giornata mite alle Isole Eolie, davvero un clima primaverile per questo Natale: in mattinata sono stati toccati addirittura i 24 gradi, con cielo azzurro, sole e mare piatto. Nonostante le limitazioni agli spostamenti emanate dal Governo italiano per contenere il contagio da Coronavirus, sia a Lipari che a Salina, nella spiaggia di Rinella, qualche coraggio turista ha fatto il bagno prima che nel pomeriggio la temperatura calasse a 17 gradi.