“Io sono libero”, il prof. Del Pozzo: “Questo libro dimostra che Scopelliti sarebbe stato disposto anche a sacrificare la sua vita per una Calabria scevra dal malaffare”

26 Dicembre 2020 17:15

“Io sono libero“, il libro di Giuseppe Scopelliti scritto da Gianfranco Attanasio, pubblicato da Luigi Pellegrini e in vendita nelle librerie dal 10 dicembre, ha riscosso un gran successo, come confermato anche dall’editore Walter Pellegrini qualche settimana fa ai nostri microfoni. In tanti lo hanno acquistato e letto e poi si sono fatti un’idea attraverso un pensiero espresso a un amico, una recensione, un post sui social.

Uno di loro è Antonio Del Pozzo, docente di Economia Aziendale all’Università di Messina, che ha deciso di affidarsi a Facebook per un commento. Eccolo integralmente, ripreso dal gruppo “Gli amici di Peppe Scopelliti“.

Ho letto il libro di Peppe Scopelliti a più riprese e ho maturato il mio giudizio netto (anche se di parte): è il colpo del campione, sa trasmettere i sentimenti estremi della sofferenza della speranza per i quali in fondo viviamo tutti, e non so se è un caso che proprio il giorno di Natale di questo 2020 sia arrivato a questa conclusione. Ha risvegliato in me tanti sentimenti, facendomi ricordare una stagione e il motivo per il quale in tanti abbiamo fatto parte del suo gruppo e creduto che, con lui, il mondo, l’Italia e persino la Calabria potessero cambiare. Non tratta che brevemente la vicenda giudiziaria se non per dire che con gli stessi criteri sarebbero stati condannati quasi tutti i sindaci italiani, individuando la causa del processo alle lotte politiche di quegli anni. Conferma il profilo istituzionale cui ha sempre ambito e ribadisce il suo impegno e il suo amore per una Calabria migliore. Ricorda tutti i suoi ideali: la Patria, la famiglia, l’onestà, la legalità. E dichiara che per una Calabria scevra dal malaffare sarebbe stato disposto anche a sacrificare la sua vita. Valori cui non ha mai rinunciato magari per qualche scorciatoia e una poltrona. Non mancano passaggi politici quando si sofferma sulla necessità per chi governa di creare una classe dirigente o sullo scadimento della situazione attuale. In alcuni affondi spiega forse il suo convincimento profondo e cioè la necessità di lavorare in gruppo, di difendersi reciprocamente, di non abbandonare nessuno. Che è stato il suo punto di forza politico, ma anche l’origine di tanti guai quando si sono scoperte le mele marce. Si rievocano fatti e circostanze che ricordano le tante idee illuminate per Reggio Calabria. Quelli di grande rilievo (ad es. i simposi internazionali) li vivevo in secondo piano e me ne dolevo, avrei voluto fare di più, essere protagonista. E così capisco che forse i suoi tanti successi hanno scatenato quella rabbia e quell’invidia che alla fine hanno prevalso. Situazione rispetto alla quale ora intravedo un solo mio rammarico personale: forse avrei dovuto fare una telefonata in più e dire ciò che potevo fare per evitare errori o migliorare ancora. Un libro dunque che, al di là delle appartenenze politiche, consiglio a tutti e che regalerò ai miei amici più cari. Si può vincere o si può perdere e Peppe Scopelliti ammette questa volta di avere perso. Ma, aggiungo io, solo i grandi uomini riescono a vincere nella sconfitta. Come questo libro testimonia affermando il diritto-dovere di tutti alla libertà. Liberi da tutti, al servizio degli ideali. Spero caro Peppe che questo tuo libro possa vendere tante copie e risarcirti sia economicamente che moralmente del tanto male che hai ricevuto. Perché penso che tu ne abbia tanto bisogno, sicuro come sono che non hai messo neppure un euro da parte sottraendolo alla comunità e ai tuoi valori.