Inter, Vidal non si nasconde: “il nostro obiettivo è lo scudetto, io so come si vince”

26 Dicembre 2020 11:54

Arturo Vidal non si nasconde: l’obiettivo dell’Inter è vincere lo scudetto. Il cileno gioca a carte scoperte e sa come si vince il campionato

Dopo un inizio di stagione altalenante, con tanto di scottante eliminazione dalla Champions League come ultima squadra del girone, l’Inter sembra essersi rimessa in carreggiata con maggiore sicurezza. I nerazzurri hanno ritrovato solidità e risultati, vengono da 7 successi consecutivi in campionato e risultano attualmente secondi a -1 dal Milan capolista che li ha battuti nel derby. Sognare lo scudetto non è dunque un tabù. Lo sa bene Arturo Vidal che ai microfoni di Sky Sport fa valere la sua esperienza da campione d’Italia, Germania e Spagna, parlando apertamente di titolo: “non ho paura di pronunciare la parola scudetto. È il nostro obiettivo. Ho vinto tante volte lo scudetto, sia qui che in Germania e in Spagna. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, pensare partita per partita e poi vedremo se siamo all’altezza per poter pensare allo scudetto. Quello dell’Inter è un progetto nuovo, con giocatori giovani che hanno fame di vincere qualcosa. Essere usciti dalla Champions è triste, ma abbiamo ancora due obiettivi importanti e dobbiamo fare il massimo“.