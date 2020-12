Inter svegliata alle 4 del mattino: i tifosi del Monchengladbach sotto l’hotel con i fuochi d’artificio!

1 Dicembre 2020 10:49

Calciatori dell’Inter svegliati alle 4 del mattino dai tifosi del Borussia Monchengladbach: fuochi d’artificio sotto l’hotel prima della sfida di Champions

Tutti in piedi alle 4 del mattino. Non proprio il miglior risveglio possibile per i calciatori dell’Inter in vista della sfida di Champions League di questa sera contro il Borussia Monchengladbach. La colpa è proprio dei tifosi tedeschi che, al fine di concedere un piccolo vantaggio ai propri beniamini, si sono presentati sotto l’hotel nel quale alloggiano i nerazzurri con tanto di fuochi d’artificio, cercando di dare fastidio al sonno di Lukaku e compagni. Per 5 minuti è sembrato Capodanno. Il Borussia Monchengladbach è primo nel girone con 8 punti, seguito dal Real Madrid a 7, lo Shakthar Donetsk a 4 e l’Inter a 2. A sole due partite dal termine ogni punto conta.