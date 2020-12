Inter, arriva già la prima stoccata di Nainggolan: “ero a disposizione, mai avuta una possibilità”

30 Dicembre 2020 13:26

Radja Nainggolan finalizza il prestito al Cagliari e punge l’Inter: il belga svela di non aver mai avuto alcuna possibilità in nerazzurro

Radja Nainggolan ha completato il suo ritorno in prestito al Cagliari. Dopo il trasferimento della passata stagione, il centrocampista belga ha fatto ritorno in Sardegna nella squadra che lo ha lanciato ad inizio carriera e che lo ha riaccolto dopo la prima parentesi negativa all’Inter. In estate le due società non si erano messe d’accordo sull’acquisto a titolo definitivo e il ‘Ninja’ è tornato all’Inter per giocarsi le sue chance, ma con scarsi risultati: l’ex centrocampista della Roma è finito ben presto nel dimanticatoio, scivolando indietro nelle gerarchie di Antonio Conte che non ha mai visto in lui la giusta attitudine. Al Cagliari sarà un nuovo inizio. Rispondendo ad una veloce domanda a Villa Stuart, nella quale ha sostenuto le visite mediche, Nainggolan ha dichiarato: “sempre bello tornare a Cagliari. All’Inter? Nessun rimpianto, mi sono messo a disposizione ma non c’è stata nessuna possibilità”.