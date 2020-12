Inter, è l’ennesimo fallimento: solo pari contro lo Shakhtar e fuori da Champions ed Europa League

9 Dicembre 2020 23:08

L’Inter pareggia in casa contro lo Shakhtar e saluta in un sol colpo Champions ed Europa League: ennesimo fallimento per Conte in Europa

Si è parlato tanto di Real-Madrid Monchengladbach e di un potenziale biscotto. Ma lì, il biscotto, non c’è stato, e l’Inter ha fallito. Per l’ennesima volta. Solo 0-0 a San Siro per i ragazzi di Conte contro lo Shakhtar ed eliminazione da Champions ed Europa League. In un girone, è giusto ribadirlo, alla portata. Ma i nerazzurri salutano la coppa dalle grandi orecchie nella fase a gironi per il terzo anno di fila e per il terzo anno di fila è proprio a causa loro se alle italiane non riesce l’en plein agli ottavi. Quattro squadre della penisola nella fase finale della grande competizione europea. L’ultima volta? Nel 2010, quando alla fine proprio l’Inter la alzò, quella coppa. Ma ora sembra solo un lontano ricordo… Di seguito il programma di giornata, le classifiche aggiornata, tutte le qualificate e la marcatori.

Risultati 6ª Giornata Champions League

Ore 18:55

Ajax-Atalanta 0-0

Midjylland-Liverpool 1-1

PSG-Basaksehir 5-1

Ore 21:00

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 1-0

Inter-Shakthar Donetsk 2-0

Manchester City-Marsiglia 3-0

Olympiakos-Porto 0-2

Real Madrid-Monchengladbach 2-0

Salisburgo-Atletico Madrid 0-2

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 16, Atletico Madrid 9, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Real Madrid 10, Shakhtar 8, Moenchengladbach 8, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 16, Porto 13, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 13, Atalanta 11, Ajax 7, Midtjylland 2.

Girone E

Classifica: Chelsea 14, Siviglia 13, Krasnodar 5, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 13, Lazio 19, Brugge 8, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Juventus 15, Barcellona 15, Dinamo Kiev 4, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: PSG 12, Lipsia 12, Manchester United 9, Istanbul 3.

CLASSIFICA MARCATORI