Inter, Conte torna battagliero: “c’è chi gode delle nostre sconfitte, noi andiamo avanti. Eriksen? Sboccerà”

12 Dicembre 2020 17:17

Conte sprona l’Inter in vista della trasferta di Cagliari: l’eliminazione dalla Champions non deve lasciare strascichi emotivi

Dopo la figuraccia in diretta tv con Fabio Capello e Anna Billò, Antonio Conte ritrova il suo solito carisma, si mette l’elmetto e torna in trincea. L’allenatore dell’Inter è deciso a cancellare fin dalla prossima gara in campionato, la trasferta di Cagliari, gli strascichi dell’eliminazione dalla Champions League. L’Inter ha fallito il primo traguardo stagionale, ma potrà concentrarsi sul percorso che porta allo scudetto, vero obiettivo in grado di definire la qualità di una stagione.

In conferenza stampa Conte invita a non dare peso a chi gode delle sconfitte dell’Inter, concentrandosi piuttosto sul percorso di crescita intrapreso:”non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta godendo e spera che si distrugga quel che stiamo cercando di fare da un anno e mezzo, magari perché vede che ci possono essere dei frutti in futuro. Vedo troppa negatività. Bisogna restare compatti, uniti e fiduciosi, sapendo che siamo tornati ad avere una credibilità. Capisco l’impazienza dopo dieci anni ma bisogna capire che quando riparti dalle fondamenta è lì che metti più tempo: fatte le fondamenta, puoi costruire un grattacielo, come si meritano i tifosi dell’Inter… Chi vuole il male dell’Inter cerca la distruzione. Noi cerchiamo di costruire perché vogliamo il bene dell’Inter. Passaggio dei gironi di Champions? Ci credevamo. Ora bisogna metabolizzare e alzare la testa. Il morale non è alle stelle, è giusto ci sia dolore per l’uscita, ma sappiamo che bisogna affrontare subito una partita nella migliore maniera possibile“.

In merito alla gestione del caso Eriksen, calciatore mai entrato nelle grazie dell’allenatore salentino e spesso utilizzato nei minuti finali di partita, Antonio Conte spiega: “voi vedete Eriksen nella partita giocata e lui sa che lavoro con onestà intellettuale cercando di migliorare tutti. Sto lavorando con lui per perfezionare alcuni suoi aspetti, a volte ci posso riuscire in maniera più evidente e altre meno, ma il mio compito è essere a disposizione assieme allo staff di tutti i calciatori. Magari con lui ci vorrà più tempo, poi sboccerà e mostrerà il suo talento“.