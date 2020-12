Inter, Cassano critica ancora Lukaku su Twitch: “solo un folle può preferirlo a Benzema”

18 Dicembre 2020 15:24

Antonio Cassano critica nuovamente Romelu Lukaku su Twitch: l’ex fantasista barese gli preferisce Benzema e battibecca con Nicola Ventola

‘Bobo Tv’ continua ad appassionare i fan. Lo ‘show’ di Christian Vieri che riunisce su Twitch anche Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, dà sempre grandi spunti di riflessione sul calcio. Vista la fede interista comune a tutti e 4 i partecipanti, spesso la squadra nerazzurra è al centro del dibattito che va in onda sulla piattaforma viola. Nell’ultima discussione Cassano è tornato a criticare Romelu Lukaku che, seppur trascinatore dell’Inter, non è mai entrato nelle grazie di ‘Fantantonio’. Ventola lo ha provocato dicendo che rispetto a Benzema o anche Aguero, lui sceglierebbe: “Lukaku, per età, per prospettiva. Se devo fare una squadra a parità di età scelgo Lukaku“.

“Lascia stare l’età, oggi solo un folle come te può dire ‘sì scelgo Lukaku e non Benzema’. Adesso, come l’altra volta, chiudo e me ne vado“, la risposta netta di Antonio Cassano. Adani, grande fan di Benzema, ha provato a gettare benzina sul fuoco proponendo di andare tutti a dormire dopo la ‘castroneria’ detta da Ventola. Bobo Vieri invece ha assistito divertito all’acceso scambio fra i tre ospiti.