Inter, Cassano attacca Conte: “ha massacrato Skriniar e Godin, Hakimi è in confusione ed Eriksen…”

12 Dicembre 2020 14:25

Antonio Cassano attacca Antonio Conte in una live su Twitch: l’ex calciatore dell’Inter punta il dito contro la gestione di alcuni giocatori chiave della rosa nerazzurra

Antonio Cassano lo conosciamo bene, è un tipo genuino, senza filtri, che non ha paura di esprimere i suoi giudizi anche se scomodi o impopolari. Nel corso di una live su Twitch insieme ad altri 3 ex calciatori come Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, il fantasista barese ha parlato del recente momento di forma dell’Inter, squadra comune nella carriera di tutti e 4 i partecipanti alla live. I nerazzurri si sono ripresi in campionato dopo qualche incidente di percorso, ma in Champions League hanno concluso il loro girone all’ultimo posto, non riuscendo ad ottenere nemmeno l’accesso in Europa League.

Cassano ha puntato il dito contro Conte e la gestione sbagliata di alcuni calciatori fondamentali nella rosa nerazzurra: “Milan Skriniar, prima di arrivare Conte, era uno dei giocatori più ambiti d’Europa e l’ha massacrato. Ha massacrato Diego Godin, trattandolo malissimo. Achraf Hakimi ha fatto qualche gol, ma per me è un giocatore diverso. È in confusione, perché è un giocatore che devi lasciarlo libero: fargli fare l’esterno a tre o a quattro, ma lasciarlo libero. Al Borussia Dortmund con Favre giocava negli ultimi trenta-quaranta metri, all’Inter fa l’indispensabile. Contro lo Shakthar Eriksen, in cinque minuti, ha fatto più di Nicolò Barella e Roberto Gagliardini. Tanti meriti, ma anche tanti demeriti. Conte ha chiesto a tutti i costi, già l’anno scorso, Arturo Vidal che sta dando poco in un ruolo che non è suo. Spesso e volentieri lo sta facendo giocare in mezzo, però Vidal dobbiamo ricordare che non è più quello di sei anni fa. Ha insistito tanto per averlo, e non gli sta dando. Poi, ultima cosa: ha voluto ingaggiare Alexis Sanchez, facendogli un contratto importante, ma non lo sta usando tanto. Tantissime cose buone, ma anche tanti errori. E a me non piacciono le persone che hanno tanti alibi”.