Inter, nuovo cambio di look per Nainggolan: il ‘Ninja’ si tinge i capelli di rosso! [FOTO]

23 Dicembre 2020 12:45

Nuovo cambio di look per Radja Nainggolan: il centrocampista dell’Inter, ancora fuori dai convocati, si tinge i capelli di rosso

Radja Nainggolan ha molto tempo libero. Il calciatore dell’Inter è da tempo scivolato indietro nelle gerarchie di Antonio Conte che lo ha escluso dalla lista dei convocati per le sfide di Serie A contro Spezia e Verona. Il calciatore, in attesa di un probabile trasferimento nella sessione di mercato di gennaio, ha deciso di impegnare il suo tempo nel rinnovamento del proprio look. Il ‘Ninja’ ci ha abituato a capigliature piuttosto particolari e colorate, ma questa volta ha sorpreso ache i suoi follower presentandosi con dei nuovi capelli rossi! Un colore che hanno in comune la Roma, squadra del suo passato e il Cagliari, possibile destinazione futura: ma non di certo l’Inter!