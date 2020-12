Insigne ‘terrone’ secondo Siri, scoppia la protesta social: Apple costretta a correre ai ripari

15 Dicembre 2020 14:58

Lorenzo Insigne identificato come ‘terrone’ secondo l’assistente vocale iPhone Siri: Apple costretta a correre ai ripari dopo le proteste social

Lorenzo Insigne è uno dei calciatori italiani più forti in circolazione. L’ala del Napoli è dotato di grande velocità, ottime qualità balistiche e una straordinaria tecnica che lo rendono un continuo pericolo per le difese avversarie ed una grande risorsa per i partenopei e per la Nazionale. Fra i tanti appellativi o aggettivi con i quali si sarebbe potuto identificare il capitano degli azzurri, chiedendo all’assistente vocale Apple Siri chi fosse Insigne, veniva risposto che fosse un ‘terrone‘, nonchè calciatore del Napoli e dell’Italia. L’informazione, probabilmente derivata da un hackeraggio o una manomissione, ha generato grandi proteste social che hanno spinto Apple a correre subito ai ripari. Nonostante gli screen siano diventati virali, la scritta adesso non compare più.