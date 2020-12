Infortunio Zaniolo, quando è previsto il rientro in campo? Papà Igor svela: “ecco quando Nicolò tornerà a giocare”

22 Dicembre 2020 18:47

Infortunio Zaniolo, papà Igor delinea le tempistiche del rientro in campo: il giovane centrocampista dovrebbe rientrare nell’aprile del 2021

Il recupero di Nicolò Zaniolo dall’infortunio al crociato prosegue a gonfie vele. Nei giorni scorsi il centrocampista della Roma si è sottoposto ad una visita di controllo in Austria che ha dato esito positivo: il ginocchio risponde bene e si può passare allo step successivo della riabilitazione, aumentando leggermente i carichi di lavoro. Il percorso verso il rientro è ancora lungo e non c’è ragione di affrettarlo, specialmente in vista degli Europei che si terranno nell’estate del 2021 ai quali Zaniolo, se sarà in forma, parteciperà sicuramente.

Ma quando tornerà in campo esattamente Nicolò Zaniolo? La risposta la dà papà Igor intervistato da ‘CalcioSpezia.it’. Il padre del giovane trequartista, intervistato in merito al doppio appuntamento di gennaio che vedrà Roma e Spezia affrontarsi per due volte fra campionato e Coppa Italia, ha dato delle tempistiche più precise riguardanti il rientro di Nicolò Zaniolo: “dovrebbe rientrare ad aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco“.