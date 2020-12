Infortunio shock per Moussa Wague: impatto terribile contro il palo, il ginocchio si frantuma [VIDEO]

19 Dicembre 2020 16:59

Infortunio Moussa Wague, impatto terribile contro il palo nella sfida fra Paok e Aris: il ginocchio fa crack, rischia la carriera

Moussa Wague potrebbe essere costretto ad abbandonare il calcio a causa di un gravissimo infortunio. Il terzino del Barcellona, attualmente in prestito al PAOK Salonicco, è stato protagonista di un terribile impatto contro il palo della porta nella sfida contro l’Aris. Il difensore, nel tentativo di eseguire un disperato intervento sulla linea, non è riuscito ad evitare l’impatto contro il palo che gli è costato la rottura del tendine rotuleo, del crociato laterale, posteriore e anteriore del ginocchio destro. Dell’articolazione è rimasto poco o nulla. Secondo ‘Mundo Deportivo’, il calciatore dovrà stare fuori almeno un anno, ma non è detto che potrà riprendere la sua carriera una volta guarito.