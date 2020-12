Infortunio Neymar, sospiro di sollievo per il brasiliano: “Dio mi ha salvato da qualcosa di serio”

14 Dicembre 2020 18:26

Infortunio Neymar, il calciatore del PSG ringrazia Dio su Instagram: fortunatamente l’entità del problema è meno grave del previsto

Un’entrata orribile, le lacrime e il trasferimento fuori dal campo in barella. I tifosi del PSG hanno trattenuto il fiato alla vista dell’infortunio di Neymar in quelle condizioni dopo il brutto fallo di Thiago Mendes. Per fortuna però, solo tanto spavento, l’entità del problema è meno grave del previsto. Secondo quanto ha comunicato il PSG infatti si tratterebbe solo di una distorsione alla caviglia, dovuta alla scivolata a forbice del calciatore del Lione: “la valutazione clinica e radiologica di Neymar Jr, a seguito della distorsione della caviglia sinistra verificatasi ieri sera, è rassicurante. Un nuovo punto e nuovi esami saranno effettuati tra 48 ore“.

Il fuoriclasse brasiliano ha affidato ad un post Instagram le sue parole: “questo pianto è per il dolore, la paura, l’angoscia, gli interventi chirurgici, le stampelle e altri brutti ricordi. Sarebbe potuto andare peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di grave. Mi riprenderò per tornare al più presto“.