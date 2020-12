Infortunio Mertens, trauma distorsivo alla caviglia: il Napoli lo riavrà nel 2021, i tempi di recupero

17 Dicembre 2020 17:21

Infortunio Mertens, l’attaccante del Napoli ha rimediato un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale: rientrerà nel 2021

Infortunio Mertens, brutte notizie in casa Napoli. L’attaccante belga, sostituito nel corso della gara contro l’Inter per un infortunio rimediato alla caviglia sinistra, si è sottoposto quest’oggi agli esami medici di rito. Secondo quanto comunicato dal Napoli in una nota ufficiale, il calciatore ha riportato “un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale“. Il recupero verrà valutato fra 3 settimane circa. Mertens dovrà saltare dunque le prossime 4 partite che il Napoli giocherà in trasferta contro la Lazio, in casa contro il Torino, in Sardegna contro il Cagliari e al ‘Diego Armando Maradona’ contro lo Spezia. Si proverà a recuperare Dries Mertens per la sfida di Supercoppa del 20 gennaio, ma il recupero dovrà proseguire senza alcun intoppo affinchè il bomber possa essere pronto per la super sfida contro la Juventus.