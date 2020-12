Infortunio Marc Marquez, Cecchinello svela: “ecco quando e come tornerà in pista”

28 Dicembre 2020 18:34

Infortunio Marc Marquez, Lucio Cecchinello fa chiarezza sulle condizioni dello spagnolo: ecco quando e come tornerà in pista

Marc Marquez è stato costretto a guardare l’intera stagione 2020 di MotoGp dal divano di casa. Il pilota spagnolo, infortunatosi gravemente all’omero nella prima gara dell’anno, ha passato i restanti mesi fra successive operazioni e riabilitazioni poco fortunate. Tutt’ora il campione della Honda è incerto sulle reali tempistiche del suo ritorno. Ad esprimersi sulla questione, ai microfoni di AS, è stato Lucio Cecchinello, team manager della LCR, scuderia che accoglierà Alex Marquez, fratello dell’8 volte campione del mondo di MotoGp.

Cecchinello ha dichiarato: “vorrei una stagione con almeno 20 gare e un Mondiale in cui ritorni Marc Marquez . Perderà sicuramente i test in Malesia e Qatar, ma speriamo di poterlo vedere nella prima gara, anche se non sarà semplice. Mi aspetto un campionato molto combattuto. Diverse squadre sono competitive e il divario tra il primo e l’ultimo si sta riducendo sempre di più. Ha già detto in più di un’occasione che tornerà più forte e più maturo. Penso si sia accorto che non deve essere sempre così forte, ma forse un po’ più tattico nei momenti chiave. L’incidente, la caduta e i problemi fisici sono imprevisti che possono succedere a chiunque. L’aspetto più importante sarà capire come affrontarli”.