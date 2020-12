Infortunio Ja Morant, problema alla caviglia: il talento dei Grizzlies esce in lacrime sulla sedia a rotelle [VIDEO]

29 Dicembre 2020 10:39

Infortunio Ja Morant, brutto colpo per i Grizzlies: il rookie dell’anno in carica si fa male dopo un salto ed esce in lacrime sulla sedia a rotelle

Infortunio Ja Morant, tifosi dei Memphis Grizzlies in ansia. Il rookye of the year in carica si è procurato un brutto infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il parquet nel match contro i Brooklyn Nets. La dinamica è stata piuttosto sfortunata: nel tentativo di stoppare Timothè Luwawu-Cabarrot, Ja Morant è ricaduto sul suo piede subendo quella che potrebbe essere una forte distorsione: i primi esami effettuati hanno escluso una frattura ossea, ma visto il forte dolore provato dal ragazzo, servirà una risonanza magnetica per stabilire la reale entità del problema. Ja Morant è uscito in lacrime e sulla sedia a rotelle.