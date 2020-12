Infortunio Ibrahimovic, Pioli fa chiarezza: “ecco quando tornano lui e Kjaer”

12 Dicembre 2020 16:36

Infortunio Ibrahimovic, Pioli fa chiarezza nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma: lo svedese e Kjaer potrebbero essere pronti a breve

Infortunio Ibrahimovic, il Milan attende ancora… ma non troppo. Il bomber svedese scalda i motori per poter tornare in campo già nelle prossime partite. Il suo recupero è andato secondo i piani, le tempistiche sono state rispettate, ma Pioli non lo rischierà per la gara di domenica contro il Parma. Molto probabile invece il suo impiego nella gara contro il Genoa nel turno infrasettimanale, partita nella quale potrebbe tornare anche Simon Kjaer al centro della difesa.

In conferenza stampa Pioli ha dichiarato: “Ibra e Kjaer procedono bene, sono infortuni muscolari e delicati. La loro voglia è tornare il prima possibile, credo puntino a mercoledì. Noi però dobbiamo valutare bene, mi auguro di averli il prima possibile, ma non possiamo fare errori. Procedono bene e questo è importante, poi vedremo“.