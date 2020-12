Infortunio Ibrahimovic, oggi ritorno in Italia e visita di controllo: salta la Juventus, ecco quando tornerà

30 Dicembre 2020 17:07

Infortunio Ibrahimovic, l’attaccante del Milan rientra in Italia e si sottopone ad una visita di controllo: probabile il ritorno dopo il big match contro la Juventus

Le ultime settimane del 2020 sono state particolarmente fastidiose per Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha potuto trascorrere meno tempo in campo di quanto avesse in mente a causa di un susseguirsi di stop improvvisivi: prima il Coronavirus, poi l’infortunio al bicipite femorale e per finire un nuovo stop a causa di un problema al muscolo soleo del polpaccio. Quest’oggi Ibrahimovic è rientrato in Italia dalle sue vacanze in Svezia e si è subito sottoposto ad una visita di controllo presso la Clinica Columbus. Il recupero dall’infortunio procede bene ma l’attaccante milanista non potrà guidare l’attacco rossonero nelle prime due gare di campionato al ritorno dalla pausa natalizia contro Benevento e Juventus. Ibrahimovic continuerà dunque il programma di recupero già iniziato in Svezia e punta ad essere in campo il 18 gennaio contro il Cagliari.