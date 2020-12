Infortunio Ibrahimovic, Zlatan sta già meglio: ecco quando tornerà in campo con il Milan

1 Dicembre 2020 15:12

Infortunio Ibrahimovic, Zlatan sta già meglio e scalda i motori in vista del ritorno in campo: il Milan conta di riaverlo entro la prossima settimana

Infortunio Ibrahimovic: le condizioni dell’attaccante del Milan – Lo scorso 22 novembre, nel corso della partita Milan-Napoli, Zlatan Ibrahimovic ha rimediato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra per il quale sarebbe dovuto stare fuori almeno 3 settimane. Saltate le gare di Europa League contro il Lille e di campionato contro la Fiorentina, lo svedese si sta concentrando sul pieno recupero in vista dei prossimi impegni. Il Milan potrebbe riaverlo anche prima delle tempistiche stimate. Il recupero infatti procede alla grande: Ibrahimovic salterà la gara contro il Celtic di Europa League e quella di campionato contro la Sampdoria, ma potrebbe già essere disponibile per la sfida contro lo Sparta Praga del 10 dicembre a 18 giorni dall’infortunio. Se il Milan dovesse già essere qualificato però, Zlatan potrebbe riposare in vista della gara contro il Parma di domenica 12 dicembre a 21 giorni (esattamente 3 settimane) dall’infortunio del San Paolo. Ennesima dimostrazione di come il fisico di Ibrahimovic, a 39 anni, sia tutt’altro che comune.