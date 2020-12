Ibrahimovic e Kjaer fanno tremare il Milan, entrambi in dubbio per il Sassuolo: le ultime indiscrezioni

18 Dicembre 2020 16:19

Ibrahimovic e Kjaer non hanno ancora pienamente recuperato dai rispettivi infortuni e sono in dubbio per Sassuolo-Milan: lo svedese ci prova, il danese sembrerebbe non farcela

Il Milan è a corto di energie e spera in buone notizie dall’infermeria che sembrano però non arrivare. I due pareggi nel girono di 3 giorni contro Parma e Genoa, entrambi in rimonta da situazioni di svantaggio, hanno fatto suonare un assordante campanello d’allarme in casa Milan. La squadra sembra affaticata dai tanti impegni, le assenze pesanti hanno fatto scendere il tasso tecnico e soprattutto la mancanza di due leader come Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer hanno tolto leadership e sicurezza ad una squadra giovanissima. Lo svedese e il danese erano in dubbio per Genova (entrambi non hanno giocato) e lo sono anche per Sassuolo.

Il recupero di entrambi procede a rilento e non c’è la peina certezza che entrambi giocheranno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ibrahimovic si sta allenando con i compagni e potrebbe stringere i denti, la sua presenza sarebbe fondamentale per far tornare al gol l’attacco del Milan che nelle ultime due gare ha trovato ben quattro gol dalla difesa (2 Theo Hernandez, Calabria e Kalulu). A proposito di difesa invece, Kjaer sembrerebbe non farcela. Stefano Pioli ha già mostrato nelle precedenti giornate di non voler forzare i tempi dei rientri, specialmente in vista delle partite che attendono i rossoneri in futuro. Entro il mese di gennaio il Milan dovrà affrontare Lazio, Juventus e Atalanta: 3 appuntamenti che daranno la reale dimensione della stagione dei rossoneri.