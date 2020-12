Infortunio Gallinari, scontro con Kyrie Irving: la caviglia destra si gira! [VIDEO]

31 Dicembre 2020 11:19

Infortunio per Danilo Gallinari in Nets-Hawks: Kyrie Irving lo colpisce involontariamente, la caviglia destra si gira. L’azzurro non rientra più in campo

Non c’è pace per Danilo Gallinari. L’avventura del cestista azzurro con la maglia degli Atlanta Hawks non è iniziata nel più fortunato dei modi. Dopo aver saltato le ultime due partite della franchigia della Georgia a causa di una contusione al piede sinistro, Danilo Gallinari ha subito un altro infortunio nel corso della gara contro i Brooklyn Nets. In campo da pochi minuti, con all’attivo già 5 punti ed un rimbalzo catturato, il ‘Gallo’ si è scontrato fortuitamente con Kyrie Irving. A causa del colpo Gallinari ha subito una distorsione alla caviglia che gli ha impedito di fare ritorno sul parquet.