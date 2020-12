Infortunio Dinwiddie, duro colpo per i Nets: salta il crociato, stagione già finita

28 Dicembre 2020 22:21

Infortunio Dinwiddie, duro colpo per i Brooklyn Nets: salta il legamento crociato del ginocchio destro, stagione già finita

I Brooklyn Nets hanno mostrato una buona parte del loro potenziale in queste prime gare della stagione, rendendo chiaro, se mai ce ne fosse conferma, che con Kevin Durant e Kyrie Irving integri, la franchigia è una seria contender. L’incognita è proprio la solidità generale del gruppo che nelle ultime ore ha subito un durissimo colpo. Secondo l’insider di ‘The Athletic’ Shams Charania, Spencer Dinwiddie ha già concluso la sua stagione. Il playmakera dei Nets ha subito una rottura parziale del legamento crociato del ginocchio destro che lo terrà fuori fino al termine della stagione 2020-2021. Una brutta notizia non solo per i piani dei Nets, che perdono un uomo utile tanto in quintetto quanto in uscita dalla panchina, ma anche per quelli dello stesso giocatore che aveva tutta l’intenzione di giocare al massimo l’attuale stagione, non esercitare la player option da 12.3 milioni presente nel suo contratto, e battere cassa alla ricerca di un accordo più fruttuoso.