L’influencer Fratellì è scomparso: il messaggio della fidanzata

11 Dicembre 2020 17:23

Non si hanno sue notizie da 4 giorni: la fidanzata Giorgia ha lanciato un annuncio durante il programma “Chi l’ha visto?”

L’influencer romano “truce 1727 wrldstar”, famoso come Fratellì sarebbe scomparso da 4 giorni. Ad annunciarlo la fidanzata, intervenuta per questo durante trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. La giovane ha spiegato all’inviato del programma: “Mi ha detto ‘torno subito’ e invece è sparito nel nulla. Pensavo fosse stato arrestato, poi mi sono informata e non era così. A casa aveva il portafoglio, mi sono accorta che mancano due carte di credito e il documento di identità. Il giorno dopo quando sono andata nel frigo non c’erano più le boccette di anabolizzanti di cui fa uso”. E poi mostra anche l’auto del giovane, che al suo interno, sotto al sedile di guida, presenta una pistola scacciacani.

Non è ancora chiaro se si tratti di una vera sparizione o di una mossa pubblicitaria, anche perché l’influencer ha spesso fatto delle mosse a sorpresa la sua arma di popolarità. Come quando aveva postato il video in cui con la sua auto va a sbattere contro un muro mentre fa una diretta Instagram o altri video live in cui Fratellì fa sesso con la fidanzata Giorgia Roma. Un’attività molto particolare ma lucrosa, perché spiega la pornostar alle Iene: “Guadagno cinquemila a settimana. Io sono orgoglioso, è una vita che vivo così”. Delle “Imprese” che gli sono valse milioni di views online. E chissà non si tratti di un altro suo giochetto…