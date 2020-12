18 Dicembre 2020 21:50

Reggio Calabria: tragedia nell’area industriale di Gioia Tauro, auto pirata investe ed uccide un extracomunitario a bordo di una bicicletta

Tragedia nella zona industriale di Gioia Tauro, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, dove, in tarda serata, un cittadino extracomunitario, è stato travolto da un’auto che non si sarebbe fermata per i soccorsi. In corso le indagini per stabilire i motivi dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.