Incidente Grosjean, buone notizie per il pilota: è stato dimesso dall’ospedale

2 Dicembre 2020 10:18

Incidente Grosjean, il pilota francese di Formula Uno è stato dimesso dall’ospedale questa mattina dopo tre giorni di degenza

La lenta ripresa dopo il grande spavento. Buone notizie per il pilota di Formula Uno Romain Grosjean, che domenica nel corso del Gp del Bahrain ha rischiato veramente grosso a causa di un pericoloso incidente. Il francese della Haas, ricoverato successivamente in ospedale, ha riportato soltanto qualche lieve trauma e qualche ustione non grave, venendo così dimesso questa mattina dopo tre giorni di degenza.

Grosjean non gareggerà nel prossimo Gp, che si svolgerà sempre in Bahrain, per delle condizioni fisiche ancora precarie, e rimarrà in città per curarsi in maniera definitiva. “La mia mano destra questa mattina. La felicità che ho provato quando mi è stato detto che non avevo più bisogno della medicazione completa e che potevo usare il dito è stata enorme. Ho quasi pianto. Una vittoria sulla via del recupero”, ha postato il francese sui social.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn’t need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020