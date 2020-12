12 Dicembre 2020 21:00

Pauroso incidente in Calabria: auto contro muro, muore un’anziana di 86 anni. L’impatto è avvenuto nel centro di Catanzaro

Una donna di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel centro di Catanzaro. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, condotta dalla donna è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. L’anziana è deceduta in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i medici del 118.

Foto di repertorio