Messina: vasto incendio in un negozio a Terme Vigliatore [FOTO]

22 Dicembre 2020 09:35

Messina: vasto incendio in un negozio a Terme Vigliatore. Vigili del Fuoco in azione dall’alba

Dalle 5.30 di questa mattina i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo e del Distaccamento di Patti sono impegnati per un vasto incendio che ha coinvolto un negozio a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. In supporto alle squadre è partita anche la autobotte dalla centrale di Messina assieme ai funzionari per coordinare le squadre. Sul posto Polizia e Carabinieri.