Il pranzo di Natale ai tempi del Coronavirus: i 10 consigli dell’esperto che fanno discutere [FOTO]

12 Dicembre 2020 12:03

“Vietati gli abbracci, meglio abolire anche le canzoni di Natale e niente passaggio di telefoni per lo scambio di auguri”: sul web è iniziato il dibattito

Mentre il Premier Giuseppe Conte ha dato il via al Parlamento per la discussione delle deroghe che renderanno liberi gli spostamenti tra Comuni anche a il 25-26 dicembre e 1° gennaio, sui social sta circolando un’immagine che ha generato una miriade di reazioni. Come sarà il pranzo di Natale ai tempi del Coronavirus? La foto elenca i 10 consigli del prof. Carlo Signorelli per trascorrere quel momento in totale sicurezza. Secondo il professore di Igiene e salute pubblica all’Università San Raffaele di Milano è fondamentale evitare gli abbracci, mentre “i canti di Natale vanno rimandati all’anno prossimo”, perché “cantare è un attività pericolosa”, visto che “cantando c’è maggiore emissione di goccioline, che arrivano più lontano”. A tavola inoltre ci sono delle raccomandazioni ben precise: è importante tenere i posti distanziati di 1,5 metri, non si deve fare cin cin se si ha già bevuto dal bicchiere, non vanno scambiati i piatti ed evitati i centrotavola. Il prof. Signorelli inoltre consiglia di evitare gli auguri telefonici in cui si passa l’apparecchio, meglio “usare il vivavoce”. Regole anche sugli asciugami (ogni commensale deve avere il proprio) e le finestre, che devono essere lasciate aperte almeno un filo per far circolare l’aria.

Queste regole hanno ovviamente scatenato l’opinione pubblica, con dibattiti molto accesi tra i commenti dei post sui social. Da un lato c’è chi ironizza: “brindisi in webinar”, “se dovessi mettere i commensali a distanza di un metro e mezzo finiremo a pranzo dal vicino”. Qualcun altro invece contesta: “ognuno vive coi propri congiunti ogni giorno, non si possono trasformare le nostre case in caserme militari”. C’è anche però chi si dice disposto ad accettare in pieno le raccomandazioni: “in questo momento bisogna mantenere atteggiamenti responsabili”. Infine qualcuno che pensa alla soluzione più drastica: “basterebbe una regola, restare ognuno a casa propria”. Insomma, il giorno di Natale è sempre più vicino, gli italiani sono molto combattuti su come festeggiarlo, certo è che sarà un anno molto particolare e difficilmente sarà dimenticato.