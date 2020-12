Il 2° reggimento Sirio dell’Aviazione dell’Esercito consegna il vaccino anti Covid: tutte le FOTO

27 Dicembre 2020 12:55

Tutte le foto della prima consegna del vaccino da parte del 2° reggimento Sirio dell’Aviazione dell’Esercito

Sono giunte in Calabria, con destinazione il policlinico universitario di Catanzaro, le prime dosi di vaccino anticovid. A consegnarle stamane sono stati gli uomini del 2° reggimento Sirio dell’Aviazione dell’Esercito, di stanza a Lamezia Terme. La Base Aves Sirio, comandata dal colonnello Fabio Bianchi, in mattinata ha provveduto alla consegna delle prime 280 dosi al policlinico universitario Mater Domini del capoluogo calabrese per la somministrazione a medici e operatori sanitari su base volontaria di tutto il territorio Regionale, dove sono stati successivamente distribuiti.

Nei prossimi giorni si provvederà alla consegna di altre dosi che verranno effettuate con mezzi ruotati e anche elicotteri se necessario su tutta la regione a cura del reggimento.